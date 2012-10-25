Тягнибок: українська економіка буде знищена задля інтересів Росії

Про це він заявив під час поїздки на Івано-Франківщину, повідомили УНІАН у прес-службі «Свободи».

«Українська промисловість в умовах Митного союзу виявиться просто таки задушеною у «братніх обіймах» російських олігархів. Саме інтереси Росії відіграють вирішальну роль у Митному союзі, і, безсумнівно, на користь їм українська економіка буде просто знищена», - стверджує О.Тягнибок.

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На його переконання, якщо Україна увійде до Митного союзу, «можна поставити жирну крапку» на модернізації української індустрії, впровадженні нових і високих технологій, створенні конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.

«Те, що Митний союз вигідний насамперед економіці Росії, яскраво засвідчує приклад Білорусі й Казахстану, продукція яких стає неконкурентоспроможною внаслідок прозорих митних кордонів із РФ», - зазначив О.Тягнибок.