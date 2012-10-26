У СК Росії заявили, що свідчення Развозжаєва не є ключовими

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті РФ, про це заявив офіційний представник відомства Володимир Маркін, коментуючи відмову Л.Развозжаєва від явки з повинною.

«Якщо пан Развозжаєв і його соратники думають, що їх показання або відмова від них є ключовими у кримінальній справі, то можу їх розчарувати: слідство має достатньо інших доказів, одержаних і перевірених слідчо-оперативним шляхом, яких буде досить для встановлення тієї самої істини, про яку так багато говорять самі фігуранти кримінальної справи та їх соратники», - підкреслив В.Маркін.

За його словами, фігуранти і свідки у цій справі постійно змінюють свої показання.

Зокрема, він повідомив, що дружина Л.Развозжаєва Ольга Смірнова 22 жовтня на допиті у слідчого як свідок у присутності адвоката повідомила, про те що 19 жовтня її чоловік був вдома і детально розповіла, чим він займався і як спілкувався з дітьми, а буквально через день вона різко змінює свої показання і заявляє, що все це було не 19, а 12 жовтня.

В.Маркін відзначив, що слідству залишається тільки здогадуватися про те, що рухало Л.Развозжаєвим, який спочатку заявляє про явку з повинною, описуючи подробиці свого пересування і при цьому не роблячи слідчому жодних заяв ні про тортури, ні про інші злочини, а потім, після певних подій, він різко відмовляється від показань.

Сьогодні до Слідчого комітет РФ для пред'явлення звинувачення викликано іншого фігуранта справи - лідера «Лівого фронту» Сергія Удальцова.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет РФ 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми Іллі Пономарьова, активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом з координатором «Лівого фронту» С.Удальцовим і Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

Автори фільму, що вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" в Грузії, Україні і масових заворушень у Білорусі.

Офіційний представник Слідчого комітету РФ В.Маркін стверджує, що Л.Развозжаєв написав від руки 10 листів, де розповів про підготовку заворушень.

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва напередодні було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

21 жовтня Л.Развозжаєва було узято під варту Басманним районним судом Москви до 16 грудня.

25 жовтня адвокат Марк Фейгін після відвідання Л.Развозжаєва у СІЗО «Лефортово» повідомив, що його підзахисний відмовився від явки з повинною і вимагає порушити справу у зв'язку з його викраданням в Україні.