Наливайченко намагається розблокувати захоплену невідомими дільницю

Про це кореспонденту УНІАН оперативно повідомили у прес-службі Донецького обласного штабу партії «УДАР».

У повідомленні нагадали, що на даній виборчій дільниці «голова комісії помітила спроби членами комісії підроблювати підписи виборців на бюлетенях, але після того, як вона спробувала припинити порушення, до дільниці під'їхали близько 30 молодих людей, оточили і заблокували дільницю».

Спостерігач від партії «УДАР» і представник окружної виборчої комісії, які прибули для з'ясування обставин, також були заблоковані у приміщенні. Частина членів ОВК і спостерігачів, які у той час перебували поза приміщенням, не можуть потрапити усередину.

«Голова комісії повідомила міліцію, проте міліціонери, прибувши на місце події, фактично продовжили блокаду дільниці. Міліція оточила будівлю. На вході до дільниці особисто стоїть місцевий начальник міліції, нікого не впускає і не випускає, мотивуючи це тим, що йде підрахунок голосів», - йдеться у повідомленні.

За інформацією тих, хто перебуває на місці подій, «за закритими дверима дільниці лунають крики по допомогу - голові комісії стало зле з серцем, викликали «швидку», вона приїхала, але лікарів також не допускають на дільницю, міліція ніяк не реагує».

За інформацією прес-служби «УДАРу», усередині ділянки бюлетені просто складають в одну стопку, спостерігачі нічого не можуть зробити. На цю дільницю зараз прибув екс-керівник СБУ Валентин Наливайченко, який балотується за партійним списком від «УДАРу». Він на даний момент намагається донести до начальника міліції, що потрібно впустити лікарів «швидкої допомоги» у будівлю, де розташована виборча дільниця, для надання медичної допомоги голові ДВК.