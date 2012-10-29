У закордонному виборчому окрузі лідирує Партія регіонів

У закордонному виборчому окрузі на парламентських виборах лідирує Партія регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними обробки 91,37% протоколів із закордонних виборчих дільниць, у закордонному окрузі ПР підтримали 25,6% виборців. На другому місці – партія «УДАР Віталія Кличка», за яку проголосували 22,01% виборців, на третьому місці – ВО «Свобода» (20,59%), на четвертому - ВО «Батьківщина» (20,15%). КПУ у закордонному окрузі підтримали 3,62% виборців, «Нашу Україну» - 2,13%.

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