У закордонному виборчому окрузі лідирує Партія регіонів
08:13, 29 жовтня 2012Політика
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У закордонному виборчому окрузі на парламентських виборах лідирує Партія регіонів.
Аутсайдери - комуністи і Ющенко
Як передає кореспондент УНІАН, за даними обробки 91,37% протоколів із закордонних виборчих дільниць, у закордонному окрузі ПР підтримали 25,6% виборців.
На другому місці – партія «УДАР Віталія Кличка», за яку проголосували 22,01% виборців, на третьому місці – ВО «Свобода» (20,59%), на четвертому - ВО «Батьківщина» (20,15%).
КПУ у закордонному окрузі підтримали 3,62% виборців, «Нашу Україну» - 2,13%.
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