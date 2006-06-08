Киянин зірвав джек-пот у 10 мільйонів

В українському «Суперлото» зірвано джек-пот - 10 млн. 37 тис. 125 грн. Щасливчиком в 539-у розиграші «Суперлото» став мешканець Києва, що зіграв увечері в день розиграшу в торговому центрі «Квадрат» на площі Слави, 1.

Як повідомляє офіційний сайт «Національної лотереї», гравець закреслив на картці систему на 8 номерів і вибрав ставку 3 грн.

Ура-Інформ