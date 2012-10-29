Опозиція: обіцянки влади щодо гарантування чесних виборів виявились порожніми

Влада підтвердила свою неспроможність провести чесні і справедливі вибори, заявляє заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем‘єр-міністр Григорій Немиря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це він сказав, коментуючи заяву місії ОБСЄ, ПАРЄ та Європарламенту.

«Влада підтвердила свою неспроможність провести чесні і справедливі вибори. Обіцянки Януковича щодо «гарантування» чесних парламентських виборів в черговий раз виявились порожніми», - підкреслив Г.Немиря.

«Не можна вважати справедливими вибори, які продемонстрували всьому світу відсутність рівних умов для учасників, брак збалансованого висвітлення в ЗМІ, зловживання адміністративними ресурсом, відсутність чіткого розмежування між державою та правлячою партією», - підкреслив він.

«Все це, а також, безумовно, недопущення до виборів лідера опозиції Юлії Тимошенко та Юрія Луценка в результаті політично вмотивованих несправедливих судових процесів, що не базувались на принципі верховенства права, є грубими і очевидними порушеннями ключових критеріїв і положень Копенгагенського документу ОБСЄ», - наголосив Г.Немиря.

Як повідомляв УНІАН, місія міжнародних спостерігачів під егідою ОБСЄ заявила про те, що вибори продемонстрували, що демократичний процес у ряді сфер в Україні повернув назад.