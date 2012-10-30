Польський депутат пояснив, чому "Свободу" неможливо перекупити

Про це він сказав польській газеті Rzeczpospolita.

"Незважаючи на сприятливе для Партії регіонів виборче законодавство, партія не змогла отримати конституційну більшість, що дає певну гарантію, що закони про вибори Президента не буде змінено таким чином, аби президента обирав парламент, а не народ", - відзначив він.

"Це важливо з точки зору шансів Президента (Віктора) Януковича на виборах глави держави за близько 2 роки", - наголосив євродепутат.

П.Залевський, котрий представляє у Європарламенті Польщу з 2009 року, також сказав, що "Свобода" є антисистемною партією і, можливо, власне це стало причиною її виборчого успіху.

"Тому депутатів цієї партії не зможуть перекупити угруповання Януковича чи інша політична сила", - відзначив євродепутат.