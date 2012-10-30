Третьяков привітав Об’єднану опозицію з перемогою на 218-му окрузі

Також політик вітає всі демократичні сили – «Батьківщину», УДАР та «Свободу» зі спільною перемогою за партійними списками.

За словами Третьякова, головне завдання демократичних сил - об’єднатися в новому парламенті.

«Сподіваюсь, що представник Об’єднаної опозиції Володимир Ар’єв виконає присягу і вступить до фракції «Батьківщина» та однойменної партії. А також надалі піклуватиметься про мешканців столиці, які проживають в 218-му окрузі», зазначив він.