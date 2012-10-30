Третьяков привітав Об’єднану опозицію з перемогою на 218-му окрузі
13:23, 30 жовтня 2012Політика
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Олександр Третьяков привітав Об’єднану опозицію «Батьківщина» з перемогою на 218-му мажоритарному окрузі м. Києва.
Олександр Третьяков, фото УНІАН
Також політик вітає всі демократичні сили – «Батьківщину», УДАР та «Свободу» зі спільною перемогою за партійними списками.
За словами Третьякова, головне завдання демократичних сил - об’єднатися в новому парламенті.
«Сподіваюсь, що представник Об’єднаної опозиції Володимир Ар’єв виконає присягу і вступить до фракції «Батьківщина» та однойменної партії. А також надалі піклуватиметься про мешканців столиці, які проживають в 218-му окрузі», зазначив він.
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