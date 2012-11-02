У Києві Партія регіонів - на четвертому місці (результати)

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що результати парламентських виборів у Києві, де Партія регіонів посіла четверте місце, є своєрідним референдумом про недовіру політиці Президента Віктора Януковича та його команді у столиці.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.Томенка.

За словами М.Томенка, він пишається тим, що свого часу, привівши до влади екс-мера Києва Леоніда Черновецького та його «молоду команду», яка за останні роки фактично розграбувала українську столицю, сьогодні кияни виправили свої помилки.

Натомість, додав він, «трагедія ситуації полягає в тому, що нинішня команда Віктора Януковича у місті Києві поводить себе так, ніби нічого не відбулося».

«Після тотального програшу у місті Києві та абсолютної поразки в мажоритарних округах провладної команди та представників «молодої команди» Черновецького, яким допомагала провладна партія, збирається сесія Київради, яка продовжує ділити землю та ухвалювати рішення в інтересах фінансово-політичних груп, що знаходяться при владі», - наголосив М.Томенко.

Він підкреслив, що результати виборів у Києві треба тлумачити, як «своєрідний референдум про недовіру з одного боку залишкам команди Л.Черновецького, а з іншого – нинішній команді О.Попова, що представляє Партію регіонів».

На переконання віце-спікера, за таких обставин необхідно ухвалювати рішення про проведення виборів Київського міського голови та Київради. А передумовами чесної демократичної виборчої кампанії, на думку М.Томенка, повинні бути зміни до закону про столицю України – місто-герой Київ та закону про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Крім того, М.Томенко вважає, що після підбиття остаточних підсумків виборів також стане актуальним питання легітимності багатьох обласних рад, де більшість сформована Партією регіонів, натомість на виборах перемогла опозиція, а Партія регіонів отримала поразку.