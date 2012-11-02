Міліція порушила справу за хуліганство на окрузі Пилипишина

Про це УНІАН в столичному главку міліції, зауваживши, що у даний час проводяться відповідні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада у Києві невідомі побили заступника голови окружної виборчої комісії № 223 А.Примак.

Інцидент відбувся у приміщенні ОВК, де відбувається підрахунок голосів виборців.

Як зауважили у міліції з посиланням на слова А.Примак, троє невідомих осіб намагалися збити її з ніг, підставивши ногу і штовхнувши у спину.

Довідка УНІАН. ОВК № 223 досі триває підрахунок голосів виборців. За даними сайту Центральної виборчої комісії, в окрузі № 223 опрацьовано 82,17% протоколів. За самовисуванця Віктора Пилипишина проголосували 28,06% виборців, за кандидата від ВО «Свобода» Юрія Левченка - 27,42%.