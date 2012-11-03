Опозиція подасть апеляцію на рішення Миколаївського суду щодо 132 округу

Про це УНІАН повідомили представники Об'єднаної опозиції в миколаївському суді.

Крім того, за словами співрозмовника агентства, буде подано позов з боку кандидата в народні депутата Аркадія Корнацького про визнання даного протоколу неправомірним.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області суд ухвалив рішення витребувати в ОВК №132 оригінали протоколів або їх копії для розгляду в суді під час слухання позову кандидата Анатолія Пешехонова, який заявив про «зникнення», за підсумками підрахунку, 40 голосів виборців, відданих за його кандидатуру.

У Первомайській виконавчій службі ухвалили рішення везти до суду оригінали. Представники опозиції заявили, що таким чином суд втручається у виборчий процес. Виник конфлікт, під час якого минулої ночі силовим шляхом бійці «Беркута» і судові виконавці намагалися доставити протоколи до суду.

2 листопада ОВК звернулася до суду з клопотанням про відміну ухвали про витребування протоколів для розгляду їх у залі суду. Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів в окрузі №132 в залі суду.

Сьогодні, 3 листопада, о 6.00 Миколаївський окружний адмінсуд відхилив позов про визнання незаконним протоколу про результати голосування в 132-му окрузі.

За попередніми даними на сайті ЦВК після підрахунку 100% голосів, в окрузі №132 перемагав опозиційний кандидат А.Корнацький. За добу дані на сайті змінилися на користь кандидата від Партії регіонів Віталія Трав’янка.