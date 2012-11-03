ЗМІ: Єврейські організації засудили Тимошенко і Клінтон за високий відсоток «Свободи»

Відповідний заголовок новинного сюжету з'явився на каналі у п'ятницю, 2 листопада, повідомляє УКРІНФОРМ.

«Антидифамаційна ліга (АДЛ) та інші єврейські організації засудили Тимошенко (і, побічно, Клінтон) за те, що вони узаконили діяльність антисемітської партії в Україні», - зазначається в заголовку.

У новині розповідається про те, що АДЛ піддала критиці опозиційну партію Юлії Тимошенко в Україні за те, що вона підписала договір про парламентський альянс із «Свободою». При цьому в сюжеті цитуються слова із заяви національного директора АДЛ у Вашингтоні, Аврама Фоксмана, від 1 листопада, в якій він висловив стурбованість у зв'язку з сильною електоральною підтримкою «Свободи» в Україні.

Далі в сюжеті звучить критика на адресу держсекретаря США. Гіларі Клінтон за те, що «вона проігнорувала попередження про домовленості пані Тимошенко» з «Свободою», фактично підтримувала Тимошенко в прилюдних заявах, і, таким чином, «побічно допомогла узаконити діяльність другорядної партії України, яка ніколи раніше не була представлена у ВР».

«Хоча ані Ізраїль, ані АДЛ не називали імені державного секретаря США Гіларі Клінтон, для аналітиків стає ясно, що підтримка держсекретаря США Тимошенко побічно зіграли на руку екстремістської партії Свобода», - сказано в новині.

Як повідомляв УКРІНФОРМ, Антидифамаційна ліга (АДЛ, США) висловила стурбованість у зв'язку з сильною електоральною підтримкою партії "Свобода" на парламентських виборах, зазначаючи при цьому її радикалізм і «антисемітську риторику» під час передвиборчої кампанії. Відповідну заяву було розміщено 1 листопада на сайті організації. На думку американських правозахисників, ідеологія лідера цієї політсили Олега Тягнибока не враховує настроїв жителів країни загалом. У заяві наголошується також, що "Свобода" отримала перемогу у трьох західних регіонах і стала другою в Києві, у зв'язку з чим в організації висловлюють занепокоєння з приводу подальшої долі єврейських громад у Києві, Львові та на Заході країни.