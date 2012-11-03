Голова ОВК у Первомайську відучора не виходить на зв'язок
16:15, 03 листопада 2012Політика
619 0
У будівлі окружної виборчої комісії №132 (Первомайськ, Миколаївської області) на засідання збираються члени комісії.
Зламаний паркан біля будівлі Центральної міської ради в Первомайську
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент прибули троє членів ОВК з необхідних 10 для початку роботи комісії.
Голова ОВК з учорашнього вечора на зв'язок не виходить.
На тему: Москаль: Дорогою до суду протоколи з Первомайська підмінили
Біля будівлі, де розміщується окружком, перебувають близько 100 прихильників опозиції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter