Голова ОВК у Первомайську відучора не виходить на зв'язок

16:15, 03 листопада 2012
Політика
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У будівлі окружної виборчої комісії №132 (Первомайськ, Миколаївської області) на засідання збираються члени комісії.

Зламаний паркан біля будівлі Центральної міської ради в Первомайську

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент прибули троє членів ОВК з необхідних 10 для початку роботи комісії.

Голова ОВК з учорашнього вечора на зв'язок не виходить.

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Біля будівлі, де розміщується окружком, перебувають близько 100 прихильників опозиції.

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