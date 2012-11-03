Голова ОВК у Первомайську відучора не виходить на зв'язок

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент прибули троє членів ОВК з необхідних 10 для початку роботи комісії.

Голова ОВК з учорашнього вечора на зв'язок не виходить.

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Біля будівлі, де розміщується окружком, перебувають близько 100 прихильників опозиції.