ЦВК знову змінила склад окружкому Ляпіної-Супруненка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК на підставі відповідних подань політичних сил.

Зокрема, члена комісії Володимира Сушовського від Української народної партії замінили на Ігоря Швайка, Олену Боднар від Ліберальної партії – на Григорія Станового, Ольгу Муринську від "Руської єдності" - на Сергія Дроздова.

Напередодні ЦВК прийняла протокол ОВК № 216 про результати голосування на виборах народних депутатів. Проте сьогодні куратор цього округу, заступник голови ЦВК Андрій Магера запропонував відправити протокол на уточнення.

При цьому, за його словами, уточнення не стосуватимуться так званої "голосової частини".

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Центральна виборча комісія вже вносила зміни до складу ОВК №216.

Зокрема, в окружній виборчій комісії № 216 було змінено трьох членів комісії, у тому числі й секретаря. У цьому окрузі основна боротьба відбувалася між кандидатом від "Батьківщини" Ксенією Ляпіною та самовисуванцем Олександром Супруненком. Розрив у підтримці цих кандидатів, згідно з даними ЦВК, становить 1436 голосів на користь К.Ляпіної.