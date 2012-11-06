Адвокат: Тимошенко не збирається припиняти голодування

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування у ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові, продовжує голодування 9-й день поспіль і не збирається його зупиняти.

Про це кореспонденту УНІАН сказав адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Продовжує. Більше того, не збирається зупинятися. Я вчора був у неї, сьогодні вже 9-й день голодування. Це все на знак протесту проти фальсифікацій під час підрахунку голосів», - сказав О.Плахлтнюк.

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Він наголосив, що Ю.Тимошенко не зважатиме на погіршення стану здоров’я і готова продовжувати голодування, поки вибори не будуть визнані сфальсифікованими.

«Вчора, принаймні, на 8-й день її «водило», як говорять. Нічого хорошого. Дає про себе знати голодування. Але тримається вона жорстко і непохитно. Буде продовжувати, поки не буде якоїсь визначеності, не буде якогось рішення щодо визнання виборів такими, які пройшли з грубими порушеннями, фальсифікаціями», - сказав О.Плахотнюк.