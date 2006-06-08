Катеринчук відкидає звинувачення СПУ

Представник блоку «Наша Україна», народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК відкидає звинувачення Соціалістичної партії України у зволіканні «Нашою Україною» зі створенням парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

М.КАТЕРИНЧУК нагадав, що вимога взяти перерву до 14 червня у роботі Верховної Ради була ініційована «Нашою Україною», БЮТ та СПУ.

«Тому звинувачення у затягуванні процесів недоречні», - заявив М.КАТЕРИНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня на вимогу цих фракцій БЮТ, СПУ і “Нашої України” у роботі ВР було оголошено перерву до 14 червня.

Сьогодні фракція СПУ розповсюдила заяву, у якій звинуватила “Нашу Україну” в затягуванні процесу утворення коаліції і запропонувала як один із можливих виходів з ситуації проведення дострокових виборів до парламенту.