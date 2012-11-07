Депутати-невдахи вже вивозять зі своїх кабінетів книги, сувеніри та ікони

Тарас Чорновіл планує після від'їзду залишити порожній кабінет, пояснивши, що коли він "вселявся", окрім телефону і меблів теж від попередників нічого не отримав, пише «Комсомольська правда в Україні».

«Оскільки я був заступником голови парламентського комітету у закордонних справах, у мене був окремий від помічників кабінет. За роки законодавчої діяльності там зібралася пристойна бібліотека - понад 2 тисячі спеціалізованих книг. Дві третини з них я вже перевіз додому. Днями розпочав упаковувати сувеніри та аналітичні документи, які мені, можливо, знадобляться в майбутньому», - розповів поки ще народний депутат Тарас Чорновіл.

Все до останньої скріпки хоче відвезти і бютівець Андрій Шкіль.

«Неважливо, дорогі це речі чи ні. Все, що належить мені, я маю намір забрати з робочого кабінету», - каже Шкіль, відзначаючи, що першим здав ноутбук, виділений державою для законотворчості.

А ось Тарасу Стецьківу, який також в нову Раду не пройшов, цікаві тільки книги і законопроекти. З рештою він проблем не бачить.

Для Лілії Григорович найважливіше - реліквії.

«Зніму в кабінеті Семистрільну ікону Божої Матері та вишитий рушник. І оскільки в майбутньому планую займатися науковою діяльністю у сфері охорони здоров'я, заберу і численні матеріали з різних наукових конференцій, які зберігалися у мене там», - розповіла вона.

Депутатські значки, які політики отримали ще на початку скликання Верховної Ради шостого скликання, залишаться їм на пам'ять.