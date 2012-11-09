Від Ющенка пішла найвідданіша соратниця

"Наш результат на виборах - 1% - це вирок для всієї партії, це політичний фініш, - сказала пані Григорович "Комерсант-Україна". - Більше року тому я попереджала Віктора Андрійовича, що ми прийдемо до такого фіналу. Я говорила: якщо партія не пройде ребрендинг, у нас не буде ні яскравих особистостей, які, як вважалося, прийдуть в наш список, ні довіри людей".

Відзначивши, що поважає голову партії Віктора Ющенка як "воістину українського президента", Лілія Григорович сказала, що напередодні парламентських виборів пропонувала йому поступитися постом лідера "молодому яскравому політику".

"Після закінчення терміну президентських повноважень діяльність Віктора Ющенка на посаді лідера "Нашої України" не була вдалою, і, очевидно, йому потрібно було взяти приклад архієпископа Любомира Гузара, який поступився посадою глави Української греко-католицької церкви молодому архієпископові Святославу Шевчуку. Але моя порада не була почута. Більше того, за своє вільнодумство мене покарали - у виборчому списку мене поставили на свідомо непрохідне 19-е місце, - сказала Лілія Григорович.

Нагадаємо, що пані Григорович далеко не перший високопоставлений член "Нашої України", який вирішив вийти з партії - до неї це зробили, серед інших, екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко, народні депутати Віктор Матчук та Андрій Парубій, колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Заява пані Григорович, яку вона написала ще 14 жовтня і подала через три дні після виборів - 31 жовтня - політрада "Нашої України" ще не розглядала, оскільки не проводила засідання. Коментувати її рішення в партії не стали.