Луценко висунув тюремникам та лікарям умову

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

За словами І.Луценко, її «чоловік відмовився від будь-яких «оглядів» у межах колонії».

«Луценко поставив тюремникам та лікарям умову – огляд та обов’язкове лікування виключно у спеціалізованому стаціонарі із залученням відповідних фахівців», - наголосила його дружина.

І.Луценко заявила, що «Державна пенітенціарна служба продовжує тиражувати брехню про стан здоров’я Луценка». «Інформаційні повідомлення пенітенціарної служби про задовільний стан здоров’я українських політв’язнів усе частіше нагадують програму про «покращення вже завтра», - додала вона.

За її словами, вчора ввечері Ю.Луценко у телефонній розмові повідомив їй «про так званий «комісійний медичний огляд фахівцями МОЗ та ДПтСУ», який «полягав у зустрічі мого чоловіка з тими ж лікарями, які у жовтні вже «оглядали» його».

І.Луценко зауважила: «Букет хвороб мого чоловіка різнобарвний – і портальна гіпертензія, і цироз печінки, і варикоз вен стравоходу, і відкриті виразки шлунку, і, нарешті, гепатит. Всі хвороби багаторазово підтверджені лікарями МОЗ».

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада прес-служба Державної пенітенціарної служби України заявила, що показань для лікування Ю.Луценка поза межами виправного закладу, згідно з висновками лікарів, немає.

У повідомленні зазначалося, що 8 листопада в умовах Менської виправної колонії № 91 фахівцями МОЗ і ДПтС було здійснено комісійний медичний огляд Ю.Луценка. «Після проведення огляду лікарями було призначено медикаментозне лікування під наглядом медперсоналу виправної колонії, а також рекомендовано інструментальне та лабораторне дообстеження стану здоров’я Ю.Луценка по профілю гастроентерології, з можливою подальшою консультацією лікарів відповідного профілю. Показань для лікування Ю.Луценка поза межами виправного закладу, згідно з висновками лікарів, немає. Стан здоров’я засудженого визначено як задовільний», - йшлося у повідомленні прес-служби пенітенціарної служби.