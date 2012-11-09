Янукович вважає, що «природні» недоліки не вплинули на підсумки виборів

Недоліки, які спостерігались в ході виборчої кампанії, не вплинули на підсумки виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович під час підходу до преси під час перебування на Кіпрі.

«Це невелика частина (недоліків), яка в цілому не вплинула на результати голосування», - сказав Президент.

Він зауважив, що це не лише його висновки, а й висновки міжнародних спостерігачів.

За його словами, було багато природних недоліків, які бувають завжди під час виборів.

Водночас, він погодився, що були і окремі порушення в мажоритарних округах, яким мають дати оцінку відповідні органи, в тому числі Генеральна прокуратура.