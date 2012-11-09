Колесніков назвав скандали на проблемних округах «інсинуаціями опозиції»

"Безумовно, це хороший результат. Так, ми сподівалися отримати більше голосів. Але проаналізувавши явку виборців майже в усіх областях, які нас підтримують, виявили, що наших соратників на дільниці прийшло менше. Через це створився дисбаланс. Якби явка була рівною по країні, ми б отримали 35%. Але і 30% для влади, яка отримала у спадок величезну фінансову прірву і високі ціни на енергоносії, - дуже хороший результат ", - заявив Колесніков в інтерв'ю "Кореспонденту".

Віце-прем'єр також пояснив, чому на сході ПР втратила 2 млн. голосів порівняно з попередніми виборами 2007 року: "Вона (явка - ред.) В цілому по країні стала менше. Просто на сході - менше, ніж деінде. Цей результат вимагає глибокого дослідження, яке ми проведемо. У світі ж є різні причини зниження явки. Традиційно, чим вище рівень життя людей, тим нижче явка. В такому випадку люди стають аполітичними. Тож я б ситуацію не драматизував ".

Крім того Борис Колесніков просить не драматизувати ситуацію, що склалася навколо проблемних округів.

"З 225 округів проблемних - 11. Як можна говорити про якісь порушення, якщо за пропорційною системою ніяких порушень не виявлено? Причому всі це підтвердили. Якщо є суперечки в мажоритарних округах, вони повинні вирішуватися цивілізовано. Відповідно, якщо не вдалося досягти компромісу на рівні ділянки, тобто підрахувати голоси, тим більше що вся ця процедура записувалася на відео, то потрібно домагатися перерахунку. Чому представники, які програли, не беруть відеодокументи і не йдуть до суду? Це питання до них ", - заявив він.

"Це опозиція вважає, що проблеми є, а влада - що їх немає. Тож для таких випадків є суд. Яке рішення він прийме, того влада і визнає переможцем. По Києву, наприклад, люди, які сперечаються, взагалі не представляють владу. Так що все це виключно інсинуації опозиції, мета яких - отримати для себе додаткові бали, а також дестабілізувати процеси в Україні", - заявив Колесніков.

Він також зазначив при цьому, що "ні до чого доброго це не приведе. Я це все проходив з цими помаранчевими шахраями в 2004-2005 роках. Вони хочуть другу серію? Будь ласка. Але Партія регіонів не має ніякого відношення до фальсифікацій".

Колесніков також заявив, що Партії регіонів вдасться створити більшість, при цьому він не уточнив, хто стане союзником "регіоналів". Відповідаючи на запитання, чи буде ПР співпрацювати зі Свободою, він заявив: "Ми не бачимо за нею глибокої ідеї - ні політичної, ні економічної. Це все вже було, всі просто забули, що 80 років тому в Європі (прихід до влади в Німеччині Адольфа Гітлера). І закінчилося дуже плачевно ".

Крім того, "регіонал" висловився з приводу поновлення складу Кабміну.

"Мені як члену чинного уряду як мінімум неетично це коментувати. Але я вважаю, що наш уряд попрацював вдало. Є якісь плюси, є мінуси .... Але я впевнений, що у Президента вистачить рішучості до кінця довести справу. Інакше країна просто не може йти вперед, вона продовжить стагнацію. Що стосується Кабміну, Янукович - переможець президентських виборів, тому має карт-бланш на заміну і всього уряду, і його окремих членів ", - заявив він.