Ляпіна захистила свою перемогу в суді

Київський апеляційний адміністративний суд відхилив всі позовні вимоги кандидата у народні депутати у 216-му окрузі м.Києва Олександра Супруненка.

Як повідомляє сайт Об’єднаної опозиції «Батьківщина», постанова, якою скасовуються усі попередні рішення судових інстанцій щодо перерахунку голосів та недійсності результатів голосування на 19 дільницях цього округу, прийнята сьогодні.

За даними прес-центру Київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», новою постановою самовисуванцю, кандидату О.Супруненку відмовлено у задоволенні всіх позовних вимог стосовно переможця голосування у 19-ти дільницях кандидата від опозиції Ксенії Ляпіної.

«У суді було виявлено факт підробки актів, якими оскаржувалися результати голосування на окремих дільницях 216-го округу. Так, графологічна експертиза довела, що 16 підписів, які мали належати різним представникам Супруненка, підроблені. Всі підписи належать двом особам, які нібито одночасно були присутні на всіх дільницях і фіксували порушення», - повідомив з зали суду представник партії «Батьківщина» Дмитро Ільченко.

Постанова Київського апеляційного адміністративного суду оскарженню не підлягає.

Як заявляють у «Батьківщині», за фактом підробки виборчої документації партія звертатиметься до Генеральної прокуратури з вимогою з’ясування всіх обставин фальшування підписів, внаслідок якого волевиявлення близько 30 тис. громадян піддалося сумніву.

У Батьківщині нагадали, що 5 листопада Київський окружний апеляційний суд ухвалив рішення на користь кандидата О.Супруненка про перерахунок голосів на 19 дільницях 216 округу, в якому перемогла кандидат від «Батьківщини» К.Ляпіна.