ЦВК звинувачують у зволіканні з перерахунком голосів на окрузі Ляпіної

"Процес (перерахунок - ред.) затягується Центральною виборчою комісією. Вони не міняють голову. В ЦВК вже кілька днів є подання, яке зробила партія "Молодь до влади", - зазначив він, повідоляє Укрінформ.

Супруненко стверджує, що на нинішнього голову ОВК надхоли скарги, були претензії до його роботи, тому його відкликали.

Кандидат у нардепи відзначив, що без перепризначення голови процес перерахунку голосів не може розпочатися.

"Вони спеціально затягують процес, і є підозра, що вони хочуть забрати повноваження в ОВК і далі займатися процесом самі", - сказав він.

Нагадаємо, Апеляційний адміністративний суд Києва задовольнив вимогу Супруненка про перерахунок голосів виборців на 27-ти дільницях 216-го округу.

Нагадаємо, на сайті ЦВК розміщена інформація про те, що переможцем виборчих перегонів у одномандатному виборчому окрузі № 216 є представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Ксенія Ляпіна, за яку проголосувало 29,27% виборців, або 26 760 киян, на другому місці - самовисуванець Олександр Супруненко з результатом у 27,70%, за якого віддали свій голос 25 324 виборці.