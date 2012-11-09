Азаров: Ніяких перевиборів не буде
17:51, 09 листопада 2012Політика
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Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що без провокацій опозиції підсумки парламентських виборів можна б було підвести швидше і що ніяких перевиборів не буде.
Азаров звинувати опозицію в підготовці провокацій
Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook у відповідь на вітання з перемогою Партії регіонів на виборах.
"Це наша спільна перемога... Опозиція свідомо готувала всі ці провокації, і дуже шкода, що часом люди піддавалися на такі провокації і брали участь на виборчих дільницях у цих подіях, а по суті, заважали роботі дільничних виборчих комісій. Якби цього не було, то підсумки можна б було підвести значно швидше. Зрозуміло, ніяких перевиборів не буде", - зазначив М.Азаров.
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