Азаров: Ніяких перевиборів не буде

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook у відповідь на вітання з перемогою Партії регіонів на виборах.

"Це наша спільна перемога... Опозиція свідомо готувала всі ці провокації, і дуже шкода, що часом люди піддавалися на такі провокації і брали участь на виборчих дільницях у цих подіях, а по суті, заважали роботі дільничних виборчих комісій. Якби цього не було, то підсумки можна б було підвести значно швидше. Зрозуміло, ніяких перевиборів не буде", - зазначив М.Азаров.