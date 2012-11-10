"Батьківщина": Янукович відвертає увагу

Про це йдеться у заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина», текст якої передано агентству УНІАН.

У “Батьківщині” нагадали, що 9 листопада Президент Віктор Янукович заявив, що нібито головна проблема парламентських виборів полягала у формуванні окружних і дільничних виборчих комісій шляхом жеребкування, як було запропоновано опозиційними партіями.

“Нагадаємо Вікторові Федоровичу, який лише з великими перервами повертається до українського життя, що головна проблема цих парламентських виборів – недопуск владою до участі у виборах лідера опозиції Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, масовий підкуп виборців, масштабне застосування владою адміністративного ресурсу та тотальні цинічні фальсифікації їх результатів, які були здійснені у тому числі через підконтрольні Партії регіонів та її сателітами виборчі комісії”, - наголосили у “Батьківщині”.

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В Опозиції переконані, що справа не в нормах Закону «Про вибори народних депутатів України», а в їхньому своєрідному трактуванні Центральною виборчою комісією, яка своїми постановами у травні та вересні 2012 року затвердила такий порядок жеребкування, який призвів до входження до виборчих комісій представників технічних партій.

Разом з тим, нагадали в “Батьківщині”, опозиційні партії «Свобода» та «УДАР» не мали своїх членів дільничних та окружних комісій.

“Ми переконані, що такі заяви Віктора Януковича лише відволікають увагу від дійсно важливих проблем політичного та соціально-економічного життя українців: проблем демократичності і чесності виборів, проблем подолання бідності, за які повну відповідальність несе нинішня влада на чолі з Віктором Януковичем”, - йдеться у заяві.