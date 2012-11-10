З Тимошенко може зустрітися Гілларі Клінтон

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гілларі Клінтон висловила сподівання, що зможе найближчим часом особисто зустрітися з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Про це сьогодні заявила посол США з особливих доручень Мелані Вервір під час зустрічі з донькою Ю.Тимошенко Євгенією та заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирею, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, посол передала Ю.Тимошенко найтепліші вітання та запевнення у підтримці від держсекретаря США Г.Клінтон, яка висловила сподівання, що зможе найближчим часом особисто зустрітися з Ю.Тимошенко, йдеться в повідомленні.

«Ми не зупинимося, доки Юлія Тимошенко та інші політичні в‘язні України не будуть звільнені», - наголосила вона.

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Під час зустрічі йшлося про проведення виборів в Україні, їх оцінку міжнародними спостерігачами, регрес демократії в Україні та справи Ю.Тимошенко і стан її здоров‘я.

У цьому зв‘язку М.Вервір ще раз підкреслила, що США поділяють негативну оцінку міжнародних спостерігачів ОБСЄ щодо парламентських виборів в Україні.

Вона також заявила про неприпустимість переслідування політичних опонентів режимом Віктора Януковича та висловила серйозну стурбованість стосовно стану здоров‘я Ю.Тимошенко, поінформували в «Батьківщині».

У свою чергу Є.Тимошенко подякувала США за підтримку українців у їх прагненні до демократії та за солідарність з її матір‘ю.

«Зараз моя мама знаходиться у досить важкому стані. Але вона не припинить голодування, оголошене на знак протесу проти фальсифікацій на виборах режимом Януковича, доки ми не доб‘ємося справедливості. Ніхто не має права позбавляти людей їх вибору», - підкреслила вона.

У зустрічі також брав участь посол США в Україні Джон Теффт, йдеться в повідомленні.