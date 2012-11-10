ЦВК планує сьогодні оголосити офіційні результати виборів по партіях

Центральна виборча комісія сьогодні оголосить офіційні результати виборів народних депутатів по багатомандатному виборчому округу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Центрвиборчкому Володимир Шаповал після оголошення офіційних результатів виборів у 57 одномандатних округах.

«Ми оголошуємо перерву у нашій роботі на 15 хвилин, а потім відбудеться засідання для оприлюднення результатів виборів по багатомандатному виборчому округу», - зазначив В.Шаповал.

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Як повідомляв УНІАН, ЦВК згідно із законодавством, має оголосити офіційні результати парламентських виборів не пізніше 12 листопада, а опублікувати їх не пізніше 17 листопада.