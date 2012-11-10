Ще 57 мажоритарників стали недоторканими

Центральна виборча комісія визнала обраними ще 57 народних депутатів, які перемогли у одномандатних виборчих округах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК за результатами опрацювання протоколів 57-ти окружних виборчих комісій - №№ 3, 6, 10 (Крим), №№ 19, 21, 22 (Волинська область), №№ 43, 47,50, 51, 55, 58, 59, 60 (Донецька область), №№ 68, 71 (Закарпатська область), №№ 76, 80, 81 (Запорізька область), №№ 83, 85, 86, 87 (Івано-Франківська область), № 91 (Київська область), № 108 (Луганська область), №№ 120, 125 (Львівська область), №№ 127, 131 (Миколаївська область), №№ 139, 143 (Одеська область), №№ 144, 149, 150 (Полтавська область), №№ 158, 159 (Сумська область), №№ 163,164, 165, 167 (Тернопільська область), №№ 171, 172, 173, 178 (Харківська область), №№ 182, 183, 185, 186 (Херсонська область), №№ 188, 189, 190, 191, 192, 193 (Хмельницька область), №№ 198, 199 (Черкаська область) та №№ 209, 210 (Чернігівська область).

Таким чином визнані обраними Олена Нетецька (округ №3, Партія регіонів) Юлія Льовочкіна (округ №6, Партія регіонів), Григорій Груба (округ 10, Партія регіонів), Євген Мельник (округ №19, Всеукраїнське об’єднання "Свобода"), Степан Івахів (округ №21, самовисування), Ігор Палиця (округ №22, самовисування), Валентин Ландик (округ №43, Партія регіонів), Олексій Азаров (округ №47, Партія регіонів), Леонід Байсаров (округ №50, Партія регіонів), Анатолій Гончаров (округ №51, Партія регіонів), Валерій Омельченко (округ №55, Партія регіонів), Олексій Білий (округ № 58, Партія регіонів), Олександр Васильєв (округ №59, Партія регіонів), Олександр Риженков (округ №60, Партія регіонів), Василь Ковач (округ №68, Партія регіонів), Павло Балога (округ №71, партія "Єдиний Центр"). Депутатські мандати після реєстрації також отримають Євген Карташов (округ №76, Партія регіонів), Євген Балицький (округ №80, Партія регіонів), Артем Пшонка (округ № 81, Партія регіонів), Олександр Сич (округ №83, Всеукраїнське об’єднання "Свобода"), Ольга Сікора (округ №85, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Анатолій Дирів (округ № 86, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Юрій Дерев’янко (округ №87, самовисування), Руслан Сольвар (округ №91, партія "УДАР"), Валерій Мошенський (округ № 108, самовисування), Ярослав Дубневич (округ №120, самовисування), Андрій Тягнибок (округ №125, Всеукраїнське об’єднання "Свобода"), Володимир Наконечний (округ №127, Партія регіонів).

Крім того, визнані обраними народними депутатами Юрій Гержов (округ №131, Партія регіонів), Олександр Пресман (округ №139, Партія регіонів), Юрій Крук (округ №143, Партія регіонів), Сергій Каплін (округ №144, партія "УДАР"), Олексій Лелюк (округ № №149, Партія регіонів), Костянтин Жеваго (округ №150, самовисування), Олександр Волков (округ №158, самовисування), Андрій Деркач (округ №159, Партія регіонів), Олексій Кайда (округ №163, Все Всеукраїнське об’єднання "Свобода"), Володимир Бойко (округ №165, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Іван Стойко (округ №167, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Ірина Горіна (округ № 171, Партія регіонів).

Мандат депутата після реєстрації також отримають Володимир Мисник (округ №172, Партія регіонів), Анатолій Денисенко (округ № 173, Партія регіонів), Дмитро Добкін (округ №178, Партія регіонів), Володимир Сальдо (округ №182, Партія регіонів), Андрій Путілов (округ №183, партія "УДАР"), Михайло Опанащенко (округ №185, Партія регіонів), Федір Негой (округ № 186, самовисування), Сергій Лабазюк (округ №188, самовисування), Ігор Сабій (округ №189, Всеукраїнське об’єднання "Свобода"), Сергій Буряк (округ №190, самовисування), Віктор Бондар (округ №191, самовисування), Олександр Герега (округ №192, самовисування), Володимир Мельниченко (округ №193, самовисування), Віктор Тимошенко (округ №198, самовисування), Іван Куровський (округ №209, самовисування) та Микола Рудьковський (округ №210, самовисування).

Такі рішення затверджені на підставі протоколів відповідних окружних виборчих комісій.

Таким чином, за станом на 8 листопада ЦВК визнала обраними 186 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, кандидати у народні депутати з моменту визнання їх обраними народними депутатами користуються депутатською недоторканістю.