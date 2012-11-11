ЦВК пішла думати, що робити з трьома скандальними округами

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ЦВК Володимир Шаповал заявив після відмови комісії включити до порядку денного питання про неможливість встановлення достовірних результатів виборів у трьох одномандатних округах: 11, 14, 184.

«Оголошується перерва на невизначений час», - сказав В.Шаповал.

Перерву було оголошено після того як заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна заявила, що отримала матеріали з одномандатного виборчого округу №194 (м. Черкаси), які свідчать про неправомірність дій окружної виборчої комісії при ухваленні постанови про неможливість встановлення підсумків голосування у цьому одномандатному окрузі.

«ОВК не мала права ухвалювати таку постанову, оскільки могла встановити результати на підставі протоколів дільничних виборчих комісій», - наголосила Ж.Усенко-Чорна.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановлення достовірних результатів голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня у 5-ти одномандатних виборчих округах, в тому числі в окрузі №194.