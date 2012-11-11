ЦВК пішла думати, що робити з трьома скандальними округами

14:16, 11 листопада 2012
Політика
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Центральна виборча комісія оголосила перерву у своєму засіданні на невизначений час для вирішення питання щодо встановлення результатів виборів в деяких проблемних округах.

Шаповал оголосив перерву на невизначений час

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ЦВК Володимир Шаповал заявив після відмови комісії включити до порядку денного питання про неможливість встановлення достовірних результатів виборів у трьох одномандатних округах: 11, 14, 184.

«Оголошується перерва на невизначений час», - сказав В.Шаповал.

Перерву було оголошено після того як заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна заявила, що отримала матеріали з одномандатного виборчого округу №194 (м. Черкаси), які свідчать про неправомірність дій окружної виборчої комісії при ухваленні постанови про неможливість встановлення підсумків голосування у цьому одномандатному окрузі.

«ОВК не мала права ухвалювати таку постанову, оскільки могла встановити результати на підставі протоколів дільничних виборчих комісій», - наголосила Ж.Усенко-Чорна.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановлення достовірних результатів голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня у 5-ти одномандатних виборчих округах, в тому числі в окрузі №194.

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