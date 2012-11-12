ЗМІ: За округ Пилипишина взялася прокуратура

Прокуратура розпочала розслідування фальсифікацій виборів на проблемному виборчому окрузі № 223 у Києві, де змагалися самовисуванець Віктор Пилипишин і кандидат від ВО "Свобода" Юрій Левченко.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Левченко, повідомляє Gazeta.ua.

"Прокуратура заворушилася. Вчора приходили в ОВК, брали пояснення у всіх членів та мого представника. Шукали контакти членів відповідних ДВК. Попросили скинути скани протоколів з "перерахованих" дільниць", - повідомив він.

"Потім десь о 21:00 передзвонили й попросили привезти копії, бо будуть працювати всю ніч. Копії передав їм десь о 23:30. Також передали їм всі відеоматеріали по дільницям 800987 та 801004. Решту готуємо й також незабаром передамо. Звісно, з грошима Пилипишина гарантій правосуддя немає, але добре, що хоч є початок", - додав Левченко.

Як відомо, в неділю 11 листопада ЦВК оголосила офіційні результати виборів у нову Верховну Раду. ЦВК визнала обраними депутатами 225 кандидатів за партійними списками і ще 220 кандидатів по мажоритарних округах.

Округ № 223 опинився серед п'яти, на яких Верховна Рада рекомендувала ЦВК провести повторні вибори.