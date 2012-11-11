ЦВК назвала імена ще 34 мажоритарників, які стали депутатами (список)

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК за результатами опрацювання протоколів окружних виборчих комісій - №№ 11, 14 (Вінницька область), № 20 (Волинська область), №№ 34, 35, 37, 40 (Дніпропетровська область), №№ 63, 65, 66, 67 (Житомирська область), №№ 90, 92, 93, 95, 97 (Київська область), №№ 99, 100, 101 (Кіровоградська область), № 130 (Миколаївська область), №№ 137, 138, 142 (Одеська область), № 161 (Сумська область), № 184 (Херсонська область), №199 (Черкаська область), №№ 211, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 222 (Київ).

Таким чином визнані обраними Олександр Домбровський (округ №11, самовисування), Віктор Жеребнюк (округ №14, самовисування), Сергій Мартиняк (округ №20, самовисування), Сергій Глазунов (округ №34, Партія регіонів), Андрій Шипко (округ №35, Партія регіонів), Дмитро Шпенов (округ №37, Партія регіонів), Олег Царьов (округ №40, Партія регіонів), Віталій Чудновський (округ №90, самовисування), Сергій Кацуба (округ №92, Партія регіонів), Олександр Онищенко (округ №93, Партія регіонів), В'ячеслав Кутовий (округ №95, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Павло Різаненко (округ №97, партія "УДАР"), Андрій Табалов (округ №99, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина").

На тему: ЦВК оголосила офіційні результати виборів за партійними списками

Депутатські мандати після реєстрації також отримають Анжеліка Лабунська (округ №63, самовисування), Володимир Литвин (округ №65, Народна партія), Віталій Журавський (округ № 66, Партія регіонів), та Віктор Развадовський (округ №67, самовисування), Станіслав Березкін (округ №100, Партія регіонів), Віталій Грушевський (округ №101, Партія регіонів), Ігор Бриченко (округ №130, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Леонід Клімов (округ №137, Партія регіонів), Іван Фурсін (округ №138, Партія регіонів), Антон Кіссе (округ № 142, самовисування), Володимир Шульга (округ №161, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Микола Дмитрук (округ №184, Партія регіонів), Валентин Ничипоренко (округ №199, самовисування).

Крім того, визнані обраними Сергій Терьохін (округ №211, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Віталій Ярема (округ №212, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Андрій Іллєнко (округ №215, Всеукраїнське об’єднання "Свобода"), Ксенія Ляпіна (округ №216, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Олександр Бригинець (округ №217, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Володимир Ар’єв (округ №218, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Олександр Чорноволенко (округ №220, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Дмитро Андрієвський (округ №222, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина").

Такі рішення затверджені на підставі протоколів відповідних окружних виборчих комісій.

Станом на 11 листопада ЦВК визнала обраними 220 народних депутатів.

Напередодні ЦВК визнала обраними 225 народних депутатів, які балотувалися до Верховної ради за партійними списками. Таким чином, загальна кількість обраних народних депутатів становить 445.

Як повідомляв УНІАН, кандидати у народні депутати з моменту визнання їх обраними народними депутатами користуються депутатською недоторканністю.