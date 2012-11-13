Секретар РНБО підкреслив: Україна прагне в ЄС, не забуваючи про дружбу з Росією

У Верховній Раді сьомого скликання працюватиме конституційна більшість парламентаріїв, які виступають за зближення нашої країни з ЄС, тому євроінтеграція залишається пріоритетом зовнішньої політики України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами А.Клюєва, з огляду на консенсус у цьому питанні, українська влада розраховує на швидке підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, включаючи створення зони вільної торгівлі, що може дати потужний імпульс розвитку двосторонніх відносин.

«Незмінність курсу євроінтеграції підтвердили результати парламентських виборів. Позиція української влади в цьому питанні монолітна: наша країна є невід'ємною частиною європейської цивілізації», - сказав А.Клюєв.

Водночас, наголосив він, для України важливо, щоб у цьому процесі були повноцінно враховані національні інтереси нашої країни. Секретар української РНБО зазначив, що Україна розраховує на підтримку своєї позиції в діалозі з Євросоюзом з боку ряду держав, у першу чергу, Польщі.

«Українсько-польські відносини є, мабуть, найбільш ефективним прикладом «роботи над помилками» у міждержавних відносинах. Хоча в історії наших народів були непрості і навіть трагічні моменти, сьогодні партнерство Києва і Варшави є прикладом ефективної співпраці між європейськими державами. Ми не просто знаходимо взаєморозуміння з ключових питань, але й забезпечуємо стабільність у Центральній і Східній Європі», - сказав А.Клюєв.

Водночас секретар РНБО підкреслив, що паралельно процесу євроінтеграції Україна продовжить поглиблення взаємовигідної співпраці, в першу чергу в економічній сфері, з іншими державами та інтеграційними об'єднаннями. Він уточнив, що йдеться про Росію, США, Китай і багато інших держав.