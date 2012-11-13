В СНД вважають, що порушення на виборах не впливають на їхній результат

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні журналістам виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв, відповідаючи на запитання з приводу заяви Парламентської асамблеї НАТО, що містить критику недавніх виборів у Білорусі, Росії та Україні.

«Законодавство наших країн (СНД – УНІАН) враховує міжнародні норми, але водночас враховує й особливості тієї або іншої країни. Більшість виборів у країнах Співдружності відповідають цьому внутрішньому законодавству», - підкреслив С.Лебедєв.

При цьому він зазначив, що недоліки, що виявляються на виборах СНД, не впливають на кінцевий результат.

«Недоліки й упущення, які виявляються в країнах Співдружності на виборах, мають місце, але не впливають на остаточні підсумки виборів. Співвідношення голосів, можливо, на 0,5-2% змінюється при повторному підрахунку, але загальна тенденція говорить, що вибори відповідають внутрішньому законодавству й загальним правилам проведення виборів», - сказав С.Лебедєв.

Він підкреслив, що спостерігачі від СНД бачать таку ж картину, як і західні спостерігачі.

«Але ми бачимо картину очима друзів, не драматизуємо окремі недоліки, які, на жаль, мають місце. Коли знаєш особливості й менталітет, то бачиш набагато більше, ніж той, хто приїхав здалеку, з-за океану», - зазначив виконавчий секретар СНД.

При цьому С.Лебедєв звернув увагу, що недоліки були й на президентських виборах у США, які викликали немало нарікань.

«Парадокс очевидний. Більшість виборців у США проголосували за Ромні, але кількість вибірників виявилася переважною в Обами, й він залишився Президентом. Це алогічно й, природно, викликає питання, але ми ж не говоримо, що ці вибори незаконні. Вони відповідають законам США», - сказав С.Лебедєв.