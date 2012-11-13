У МЗС кажуть, що саміт Україна-ЄС відбудеться, коли сформується нова Рада

15:24, 13 листопада 2012
Політика
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У Міністерстві закордонних справ України хочуть провести саміт Україна-ЄС після завершення формування нового складу Верховної Ради.

Олег Волошин розповів, коли можуть провести саміт

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Ми хочемо провести саміт тоді, коли в Україні завершиться формування нового складу Верховної Ради, включаючи комітети», - сказав він.

О.Волошин назвав логічною позицію європейської сторони, яка також хоче провести саміт тоді, «коли вони знатимуть, з ким вони мають справу, і хто є другою стороною діалогу».

О.Волошин зазначив, що зараз не так важлива дата проведення саміту, як його наповнення. «Проводити саміт, щоб просто зустрітися і потиснути один одному руку, - цього недостатньо», - сказав він.

За словами О.Волошина, результати парламентських виборів засвідчують, що в Україні є велика конкуренція політичних сил, що як мінімум дві політичні сили, які раніше не були представлені в парламенті, пройшли до Верховної Ради, і це показує, що Україні є дієздатна демократія, і громадяни здатні впливати і змінювати конфігурації влади.

На переконання О.Волошина, це дає підстави розраховувати на розблокування переговорного процесу стосовно Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Ми виходимо з того, що ця угода потрібна всім громадянам України, тому ми б хотіли, щоб політичні сили об’єдналися навколо цього питання», - наголосив він.

«Ми б хотіли, щоб усі скоординовано просували ідею про те, що Угода про асоціацію має бути підписана, а потім ратифікована», - додав О.Волошин.

Як повідомляв УНІАН, у серпні екс-посол ЄС в Україні Жозе Мануель Тейшейра заявив про можливість скасування цьогорічного саміту Україна-ЄС.

Європейська сторона заявляє про те, що саміт, скоріш за все, у зв’язку з виборами і можливим формуванням нового уряду в Україні, відбудеться на початку наступного року.

Україна та ЄС розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня цього року угода була парафована сторонами.

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