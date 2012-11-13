Суд із запізненням заборонив ЦВК оприлюднювати результати у двох округах

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Фронт Змін", ВАСУ відкрив провадження у справах за позовами кандидатів від Об’єднаної опозиції Наталії Солейко (округ №11) та Івана Мельничука (округ №14) проти ЦВК щодо незаконного рішення Центрвиборчкому про визнання провладних кандидатів переможцями в округах №№ 11 та 14.

ВАСУ заборонив ЦВК офіційно оприлюднювати результати виборів в округах №№ 11 та 14 до вирішення справи в суді та заборонив редакціям газет «Голос України» та «Урядовий кур’єр» публікувати повідомлення ЦВК про результати голосування в цих округах.

Суд також витребував у Центрвиборчкому всю виборчу документацію щодо цих округів, зокрема всі протоколи засідань та рішення окружних та дільничних комісій.

Обидва засідання суду призначено на завтра, 14 листопада, у справі щодо округу №14 - на 10.00; щодо округу №11 - на 15.00.

Адреса: вул. Московська, 8.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Об'єднана опозиція «Батьківщина» заявила, що члени ЦВК стали співучасниками кримінального злочину, легітимізувавши «крадіжку голосів виборців» на мажоритарних округах №11 та №14, в яких ЦВК визнала переможцем по округу №11 Олександра Домбровського, а по №14 – Віктора Жеребнюка.

«Тим самим ЦВК, вірніше ті члени комісії, які голосували за це ганебне антизаконне рішення, стали співучасниками кримінального злочину, яким легітимізовано крадіжку голосів виборців на цих округах», - зазначалося у заяві «Батьківщини».

В опозиції наголошували, що первинний підрахунок голосів та протоколи з мокрими печатками засвідчили переконливу перемогу кандидатів від Об’єднаної опозиції Н.Солейко по 11 округу та І.Мельничука по 14 округу.

Сьогодні, 13 листопада, у газеті "Голос України" оприлюднено результати виборів до Верховної Ради України.