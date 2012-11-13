Регіонал запевняє, що вибори мера Києва відбудуться наступного року

Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

«Не хвилюйтеся – будуть вибори наступного року», - заявив В.Рибак.

Він зазначив, що влада вже аналізує результати парламентської виборчої кампанії.

«Якщо людям більше подобаються «Батьківщина» і «Свобода», це треба сприймати з повагою», - сказав В.Рибак.

Коментуючи низький рівень підтримки Партії регіонів в Києві, В.Рибак сказав: «За великим рахунком, ми не висували кандидатів у Києві. У столиці народ більш політизований, одержує більше інформації. Якщо брати тільки соціальні питання, то всім очевидно, що в Києві з приходом Попова цілий ряд питань почав вирішуватися. Сам по собі Попов – чесна і порядна людина».

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецкий написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецким повноважень міського голови було розглянуте на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці.

1 жовтня Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і самоврядування рекомендував парламенту ухвалити рішення про проведення виборів мера Києва навесні 2013 року.

Довідка УНІАН. На парламентських виборах 28 жовтня за Партію регіонів в Києві проголосували 12,6% виборців. При цьому у 12 з 13 мажоритарних округів перемогли представники опозиції.