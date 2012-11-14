Політолог Тарас Кузьо не заперечує своєї співпраці з Ridge Consulting

«Так, я писав матеріали, я писав статті... Я писав дві статті на місяць і все... Про вибори, про політичну ситуацію в Україні», - сказав Кузьо, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, як журналіст він мав право це робити. «Науковець, я думаю, що він скоріше може не буде це робити, але журналіст може... Чому не може? Залежить від того, що піар-агенція буде від нього вимагати, що він має писати. Але вони цього ніколи не казали. Я писав, що хочу», - зазначив Кузьо.

Він додав, що Ridge Consulting була однією із західних структур, які працювали для екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді у мережі з'явився сайт nemyrialeaks.com.

На цьому ресурсі, за твердженням його авторів, викладені копії документів про співпрацю британської Ridge Consulting із «Батьківщиною». Там також згадуються прізвища Григорія Немирі як людини, що в керівництві партії відповідає за міжнародні зв'язки, і канадського політолога Тараса Кузьо. Окрім того, на сайті викладено документи, де міститься інформація про рахунки, виписані на «Mr. H. Nemyria», якими, якщо судити з них, оплачувалися піар-послуги британської компанії та звіти піарщиків про виконану роботу.