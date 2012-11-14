Екс-міністр каже, що Україна - у сірій зоні небезпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Огризко сказав під час виступу на асамблеї Громадської ліги Україна – НАТО.

«Позаблоковий статус є повним безпековим абсурдом, оскільки не дає жодної відповіді на питання, яким чином може бути забезпечена безпека нашої держави», - сказав В.Огризко.

На його переконання, відсутність мети вступу до НАТО однозначно відкидає Україну у безпековому плані.

«Ми залишаємося у сірій зоні небезпеки, маючи відповідного сусіда, який ставить під сумнів саме існування Української держави де-факто», - наголосив В.Огризко.

За його словами, маючи позаблоковий статус, Україна опиняється в дуже складній геополітичній ситуації.

Як сказав В.Огризко, його дивує академічність позиції, зокрема, НАТО - «як вийде, так і вийде».

В.Огризко підкреслив, що геополітичне становище України відрізняється від її невеликих сусідів.

«Якщо Європа залишиться незавершеною в разі, якщо Україна підпаде під вплив колишньої метрополії, то я не думаю, що це буде суттєвим внеском у зміцнення миру і безпеки на всьому Євроатлантичному просторі», - сказав В.Огризко.

На його переконання, такі потужні світові гравці як НАТО, мали б бути менш академічними, а більш прагматичними, і робити кроки, щоб утверджувати високі стандарти.

«Нам треба спільно шукати нові форми взаємодії, які б дозволили Україні якомога швидше подолати свою сірозонність і стати частиною стабільної європейської системи безпеки, якою є НАТО», - вважає В.Огризко.