Огризко хоче почути від МЗС, чому посол «приєднує» Україну до Митного союзу

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Огризко сказав під час виступу на асамблеї Громадської ліги Україна – НАТО.

«Якщо це було сказано, як приватна думка, це одна справа, а якщо це була не приватна думка, то тут МЗС має на це відповідним чином реагувати, як це робиться в усій цивілізованій Європі, до якої ми начебто намагаємося приєднатися. Тому, мабуть, треба чекати офіційної реакції МЗС», - сказав В.Огризко.

У свою чергу, директор Департаменту міжнародної безпеки та роззброєння МЗС України Олександр Александрович зазначив, що не бачив повного тексту заяви посла.

О.Александрович вважає, що посол України має право на приватну думку і це є поширеною практикою. «Усе залежить від того, за яких обставин і в якому форматі була зроблена ця заява», - сказав він.

О.Александрович також наголосив, що закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики ніхто не скасовував, і в цьому законі записано, що метою України є членство в Європейському Союзі.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в ході спілкування зі студентами Московського державного лінгвістичного університету В.Єльченко сказав, що Україна в перспективі може приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, якщо в Євросоюзі триватиме економічна криза.

За його словами, влада України виходить із того, що потрібно трохи часу, щоб Митний союз запрацював, і до 2015 року це об'єднання «має набути свого остаточного вигляду».

В.Єльченко зазначив, що українські експерти уважно вивчають процеси формування колегіальних органів Митного союзу, а також економічні процеси України і країн МС.

В.Єльченко підкреслив, що вперше за останні п'ять років спостерігається перевищення обсягів торгівлі України з країнами МС над обсягами торгівлі з країнами Європейського Союзу. «На сьогодні це 42% у першому випадку й уже менше 30% - у другому», - сказав він.

При цьому, за словами посла, Україна не відмовляється від євроінтеграції, але ніхто не знає, скільки часу необхідно на цей процес.

«Нам хотілося б бачити Україну в Європейському Союзі – в такому, яким він був позавчора. Те, що відбувається сьогодні, змушує задуматися. Але від самої цієї ідеї ніхто не відмовляється. Сьогодні ЄС проходить свої власні труднощі, й що це буде за об'єднання через рік – через п'ять, ніхто не знає, що станеться з єврозоною, з шенгенською зоною», - сказав В.Єльченко.

Він сподівається, що на певному етапі бажання й можливості України та Євросоюзу співпадуть.