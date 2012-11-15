На сімнадцятий день голодування до Тимошенко приїдуть німецькі лікарі

Про це кореспондента УНІАН повідомила прес-секретар Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Юлія Германова.

«Повинні прибути, очікуємо кілька лікарів», - сказала Ю.Германова.

Вона сказала, що про час брифінгу німецьких лікарів буде повідомлено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Ю.Тимошенко на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів оголосила безстрокове голодування.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Аннет Райсхауер.