ВАСУ не зобов'яже ЦВК врахувати 30 тисяч голосів в окрузі Засухи

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення за позовом ВО «Батьківщина» ВАСУ виніс сьогодні.

Таким чином, ВАСУ відхилив позов «Батьківщини» до ЦВК про визнання протиправною бездіяльність Центрвиборчкому щодо незабезпечення захисту виборчих прав громадян України, а також протиправними дії зі встановлення результатів виборів депутатів у загальнодержавному окрузі в рамках одномандатного округу №94.

ВАСУ встановив, що ЦВК, встановлюючи результати виборів за партійними списками, діяла правомірно та законно.

Крім того, в рішенні ВАСУ зазначається, що ЦВК, беручи до уваги протоколи окружної виборчої комісії №94, в яких не були враховані 30 тисяч голосів виборців, які проголосували на 27 дільницях цього округу, також діяла правомірно, оскільки рішення ОВК про визнання недійсними результатів голосування на 27-ми дільницях округу було підтверджено рішеннями судових інстанцій.

«Центральна виборча комісія, встановлюючи результати виборів з урахуванням протоколу ОВК 94, діяла правомірно, оскільки вчинила ці дії на виконання своїх обов’язків», - йдеться в рішенні суду.

Крім того, рішенням ВАСУ на користь державного бюджету стягнено судовий збір в розмірі 32 грн 19 коп.

Постанова ВАСУ набирає чинності з моменту її проголошення і не може бути оскаржена.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада ОВК № 94 оголосила переможцем виборів кандидата від Партії регіонів Тетяну Засуху.

В Об’єднаній опозиції «Батьківщина» заявили про фальсифікації, підкресливши, що «ОВК № 94 в порушення усіх процедур, без обговорення і навіть голосування склала підсумковий протокол, у який вписала перемогу Т.Засухи, хоча на цьому окрузі з відривом у майже 10 тисяч голосів переміг представник «Батьківщини» Віктор Романюк».

За даними опозиції, також того дня члени ОВК № 94 «без проведення розгляду, без ухвалення скарг, без голосування визнали недійсним голосування в 27 ділянках округу, таким чином просто скасувавши волевиявлення близько 30 тисяч жителів області».

6 листопада ЦВК прийняла постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах 28 жовтня і необхідність проведення повторних виборів у п'яти одномандатних округах, серед яких округ № 94 (Обухів, Київська область).

9 листопада Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову «Батьківщини» про визнання протиправним і скасуванні постанови ОВК № 94 про визнання недійсним голосування на 27 дільницях.

11 листопада голова ЦВК Володимир Шаповал заявив про намір ініціювати розгляд на засіданні Вищої ради юстиції питання притягання до відповідальності трьох суддів Київського окружного адміністративного суду, які ухвалили рішення про визнання недійсними результатів голосування в 27 дільницях в окрузі № 94.

11 листопада Київський апеляційний адміністративний суд відмовився задовольнити апеляцію «Батьківщини» і 69 виборців про скасування постанови окружної виборчої комісії № 94, якою визнано недійсним голосування на 27 дільницях.