Опозиція пропонує заборонити «благодійництво» під час виборів

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко та народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій Сас зареєстрували у парламенті проект закону про внесення змін до статті 74 Закону «Про вибори народних депутатів України» (щодо заборони надання благодійної матеріальної допомоги під час виборів).

За словами одного з авторів законопроекту М.Томенка, виходячи з того, що так зване благодійництво стало головною формою підкупу виборців, запропонований проект закону передбачає заборону на здійснення благодійництва або благодійницької діяльності у вигляді надання матеріальної допомоги громадянам під час виборчої кампанії, повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка.

Автори проекту закону зазначили, що вибори, які відбулися, засвідчили, що головним джерелом прямого та непрямого підкупу виборців стало надання так званої благодійної матеріальної допомоги під обіцянку голосувати за відповідного кандидата. Вони нагадали, що зазвичай така допомога надавалася «незалежними» благодійними організаціями, офіційно не пов’язаними із суб’єктами виборчого процесу. При цьому прізвище кандидата, за підтримку якого здійснювалося таке «благодійництво», не фігурувало у жодних документах, а тому притягнути до відповідальності винних у підкупі виборців виявилося практично неможливо, констатували вони.

«Закон має на меті запровадити правовий механізм запобігання підкупу виборців через надання їм так званої «благодійної матеріальної допомоги», - наголошують його автори. Так, законопроектом, зокрема, пропонується доповнити статтю 74 Закону «Про вибори народних депутатів України» окремим пунктом, який визначатиме, що «в період від початку виборчого процесу до дня голосування забороняється здійснення благодійництва або благодійницької діяльності у вигляді надання матеріальної допомоги фізичним особам - громадянам України».