Суд над активістами Податкового майдану знову відклали

Судове слухання справи активістів Податкового майдану 2010 року Шевченківський районний суд Києва переніс на 30 листопада.

"У справі є понад 200 свідків, однак станом на цей час допитано близько 15. Хоча справа триває, станом на 3 грудня буде 2 роки", - сказав підсудний Олександр Мандик.

Як повідомляє Газета.ua, працівники міліції, які є свідками за цією справою подали звернення про те, що не можуть бути присутніми під час допиту. Деякі, у зв'язку з охороною громадського порядку під час виборів, інші — за сімейними обставинами. Адвокат підсудного активіста Віталія Грузинова Микола Личик звертався з проханням не задовольняти прохання правоохоронців і викликати їх для допиту, адже сімейні обставини — це не достатні причини для неявки до суду, а вибори вже закінчились. Наступне слухання відбудеться 30 листопада об 11 годині.

Нагадаємо, столична міліція порушила кримінальну справу за фактом усисного псування майна під час Податкового майна 2010 року. 7 учасників, а саме: Сергія Мельниченка, Віталія Грузинова, Романа Федчука, Ігоря Гаркавенка, Олександра Закладкіна, Олега Ахтирського та Олександра Мандика звинувачують у навмисному псуванні плитки під час розставляння наметів.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Києва 1 квітня 2011 року передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням шести осіб у пошкодженні плитки покриття і металевого огородження Майдану Незалежності столиці і перекриття учасниками акції протесту проїжджої частини вулиць Хрещатик та Інститутська, що призвело до суттєвого порушення роботи транспорту.

Кримінальну справу було порушено за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України. Її розслідувало ГУ МВС України в м. Києві.

Справу для розгляду по суті направлено до Шевченківського районного суду м. Києва.