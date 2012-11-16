Біля Тимошенко зібралися німецькі й українські лікарі

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 10.00 на територію медичного закладу заїхали спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Аннет Райсхауер.

У лікарню також прибули перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко, українські члени міжнародної медичної комісії, а також головний лікар ЦКР «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв.

Очікується, що сьогодні німецькі фахівці проведуть брифінг.