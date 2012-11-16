Біля Тимошенко зібралися німецькі й українські лікарі
12:04, 16 листопада 2012Політика
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Німецькі лікарі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко другий день поспіль продовжують роботу в ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові, де перебуває їхня пацієнтка.
Очікується, що сьогодні лікарі Хармс і Райсхауер дадуть прес-конференцію
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 10.00 на територію медичного закладу заїхали спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Аннет Райсхауер.
У лікарню також прибули перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко, українські члени міжнародної медичної комісії, а також головний лікар ЦКР «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв.
Очікується, що сьогодні німецькі фахівці проведуть брифінг.
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