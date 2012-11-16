Україна попросить ЄС допомоги звільнити своїх громадян в Лівії і Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам після 14-го засідання Комітету співробітництва Україна-ЄС заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров.

“Я зустрічався з представниками Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, і я скористався цією можливістю для того, щоб поновити прохання української сторони допомогти нам з визволенням Анхар Кочнєвої, української журналістки, яка була викрадена понад місяць тому в Сирії”, - сказав він.

“І те саме стосується звільнення наших громадян у Лівії, в контексті обрання нового прем’єр-міністра цієї країни”, - додав А.Олефіров.

Заступник міністра підкреслив, що допомога ЄС в цих питаннях є дуже важливою для України.

Як повідомлялося, А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання Вільної сирійської армії.

8 листопада у Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Між тим про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн доларів.

Тим часом у Лівії 19 українських громадян були засуджені до позбавлення волі строком на 10 років.

Зокрема, 4 червня військовий суд у Тріполі визнав затриманих «винними в участі у ремонті військової техніки для режиму Каддафі, що використовувалася проти лівійського народу».

20 червня офіс державних адвокатів Тріполі подав апеляцію з оскарження вироку у справі 19 засуджених українців.