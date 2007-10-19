Ющенко: реформа армії має відбуватися за програмними документами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що реформування української армії має відбуватися за чинними програмними документам.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання УНІАН.

Зокрема, за його словами, йдеться про Національну оборонну доктрину, та про Національну програму розвитку Збройних сил України, яка була прийнята два роки тому.

«Тоді в непростій ситуації ми домовилися про те, що на п’ять років – з 2015 на 2010 – ми переносимо контрактну форму формування українського війська», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив жаль, що питання реформування ЗСУ було втягнуто в політичну площину, і перебуває в темі політичних дискусій.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що істинні державники до визначення теми війська і національної безпеки мають шукати консенсус і національне порозуміння.

«Це не справа, з якою можна жартувати», - додав він.

Крім того, глава держави наголосив, що дискусія стосовно запровадження контрактної форми в армії є не тільки дискусією стосовно коштів.

Він підкреслив, що контрактний воїн повинен не на плацу місяцями розучувати бойову ходу, натомість він потребує нових технологій озброєння, нової освіти, відповідних тактичних завдань, а для величезної більшості – й спеціальної школи перепідготовки.

«Ми говоримо про сучасне українське військо, і це не питання дев’яти місяців. Вибачте, на мій погляд, це не тільки не коректна постановка питання, це – образлива постановка, це ігнорування інтересів, перш за все, військовослужбовця і безпеками нації», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В цьому контексті він зазначив, що його політичні друзі і колеги можуть «на своєму рівні» формувати відповідні візії.

«Але я радив би сьогодні триматися Національної програми розвитку Збройних сил і забезпечувати реалізацію Національної оборонної стратегії», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що це ті речі, які сьогодні найменше потребують дискусії, але найбільше – єдності, політичного підходу і фінансового забезпечення.

«Є державна позиція, яка повинна бути святістю незалежно від кольору прапору», - підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до парафованої угоди між лідерами демократичних сил (БЮТ і НУ-НС), передбачається відмова від призову на строкову військову службу з 1 січня 2008 року.

Між тим міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО в ході виборчої кампанії неодноразово заявляв, що відмова від строкового призову з наступного року призведе до розвалу армії та дискредитації самої ідеї контрактної армії.