Луценко на суд одягнув помаранчеву стрічку

На початку засідання Апеляційного суду Києва екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявив відвід прокурорам Дмитру Лобаню і Євгену Зінченку.

Як передає кореспондент УНІАН, екс-міністр аргументував своє клопотання вчорашнім рішенням Європейського суду з прав людини, який відхилив апеляцію України на рішення ЄСЗЛ щодо незаконного затримання та арешту Ю.Луценка.

Обґрунтовуючи заявлений відвід прокурорам, Ю.Луценко зазначив, що «Лобань і Зінченко постійно заявляли суду, що мій арешт законний. Зараз Європейський суд у всіх інстанціях заявив, що арешт незаконний. Тому представляти інтереси України в суді ці дві особи не можуть. Ці дві особи, які представляли сторону обвинувачення, – Рената Кузьміна, а не Державу Україна. Керуючись рішенням ЄСПЛ, я вимагаю відводу цих двох громадян зі складу сторони обвинувачення».

У свою чергу і Євген Зінченко, і Дмитро Лобань під час обговорення заявленого Ю.Луценком клопотання поклались на розсуд суду, але при цьому заявили, що не бачать підстав для їхнього відводу.

У даний час судді пішли до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленим клопотанням.

Слід зазначити, що на одязі Ю.Луценка і його дружини Ірини прикріплені помаранчеві стрічки з нагоди 8-ї річниці Помаранчевої революції, яка відзначається завтра.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня цього року Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка і присудив йому 15 тис. євро компенсації від України. Суд, зокрема, визнав шість порушень Конвенції прав людини під час розгляду справи Ю.Луценка в Україні.

20 листопада адвокат Ю.Луценка Валентина Теличенко заявила, що рішення Європейського суду з прав людини у справі Ю.Луценка проти України остаточно набуло чинності.

«Велика палата Європейського суду з прав людини відхилила апеляцію України щодо рішення про незаконність затримання і арешту Юрія Луценка», - сказала В.Теличенко.

За її словами, таким чином, рішення від 3 липня про незаконність затримання і арешту Ю.Луценка набуло чинності 19 лисотпада, коли й було відхилено скаргу України.

Довідка УНІАН. 17 серпня 2012 року вироком Печерського районного суду Києва Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування справи про отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Вчора Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги на вирок Печерського суду у справі про незаконне стеження.