В Узбекистані перекинувся рейсовий автобус: загинули понад 10 осіб

Як повідомляє РІА «Новости», на думку представника МВС Узбекистану, аварія могла статися через різке похолодання.

«Після тривалої теплої погоди ввечері були приморозки, і, можливо, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі», - сказав він.

Керівництво міністерства виїхало на місце події для з'ясування причин і обставин аварії.