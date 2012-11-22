Януковичу принесли велику «привітальну» листівку

Близько 20 представників Конгресу українських націоналістів, Української народної партії та УНА-УНСО пікетували Адміністрацію Президента з вимогою поновити святкування Дня Свободи на державному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбувалася за відсутності лідерів цих політичних сил.

Учасники пікету намагалися передати Президенту України Віктору Януковичу велику "привітальну" листівку зі скасованим святом, у якій також містилось прохання скасувати "зиму, бо газ все ніяк не дешевшає, а холоди сльозам не вірять; економіку, бо не працює в той час, як стабільність лютує; капусту, бо ослухалася Азарова і не стала доступною народу; авторитаризм, бо він чужий українцям".

Представник апарату Адміністрації Президента, який вийшов до учасників пікету, відмовився взяти листівку для В.Януковича. Водночас він погодився взяти звернення, у якому пікетувальники просили поновити святкування Дня Свободи на державному рівні та забезпечити неухильне дотримання прав і свобод українських громадян, гарантованих Конституцією.