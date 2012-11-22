Депутат облради подався у священики

Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції ВО «Батьківщина», екс-голова Житомирської облради Віталій Француз сьогодні, 22 листопада, на сесії Житомирської облради повідомив, що "депутат його фракції В.Головаков написав заяву про складання депутатських повноважень".

«Прошу розглянути заяву Володимира Костянтиновича Головакова про складення депутатських повноважень. Наш колега прийняв сан священика і хоче присвятити себе служінню Богові », - зазначив В.Француз. Сесія облради розглянула заяву В.Головакова та задовольнила його прохання дозволити йому скласти депутатські повноваження заради духовного сану.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення В. Головакова викликало резонанс серед депутатів, його широко обговорювали у кулуарах облради під час перерви.

Довідка УНІАН. В.Головаков народився 16 березня 1951 року, закінчив Вінницький медичний інститут ім. Пирогова за фахом лікар-педіатр, був активним членом постійної комісії Житомирської облради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів.